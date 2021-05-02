Reha Kapsal: Beşiktaş, günü değil sezonu kurtaran oyunun karşılığını alıyor

Beşiktaş öyle hızlı oyun başlangıcı yaptı ki, ilk 15 dakika 3-0 değil 6-0 olabilirdi. Siyah-beyazlılar, genelde oyun farkını saha içinde tanımlaması ve de oyunun dört safhasını en iyi şekilde ülkemizde uygulayan takımdır.

Beşiktaş bu sezon günü, haftayı kurtaran değil ‘sezonu kurtaran’ güçlü oyunların karşılığını alıyor. Saha içi ve dışında genel profesyonellik anlayışı, arkadaşlıkları, bir bütün içinde hareket etmeleri bu başarıdaki en temel unsur oldu.

Siyah-beyazlılar, bitime 3 maç kala Hatay galibiyetiyle şampiyon olmak için çok büyük bir avantajı ellerinde tutuyor.

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Reha Kapsal’ın yazısı