Rapçi Kris Wu tecavüzden suçlu bulundu

Hem Çin hem de Kanada vatandaşı rapçi Kris Wu, tecavüz suçlamasıyla yargılandığı davada 13 yıl hapse mahkum oldu.

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18 yaşındaki bir öğrenci, Kris Wu’nun kendisine ve bazılarının yaşı 18’in altında olan diğer arkadaşlarına tecavüz ettiğini açıklamıştı. 32 yaşındaki rapçi bu açıklamanın ardından 31 Temmuz 2021’de tutuklanmıştı.

Çin’in başkenti Pekin’deki mahkemede savcı, Kris Wu’nun Kasım-Aralık 2020’de üç kadına tecavüz ettiğini söyledi ve hapis cezası talep etti.

Rapçiyi üç kadına tecavüzden suçlu bulan mahkeme, ayrıca, onu Temmuz 2018’de, seks partisi düzenlemekten de suçlu buldu.

Çin’de genelde hükümlü cezasını çektikten sonra sınır dışı etme işlemi yapılıyor. Ancak, Kris Wu’nun cezasını çekmeden önce sınır dışı edilip Kanada’ya yollanacağı açıklandı.

Karar duruşmasına Pekin’deki Kanada Büyükelçiliği’nden isimler de katıldı.