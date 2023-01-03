Ralli pilotu Ken Block, kar motosikleti kazasında öldü

Ünlü ralli pilotu Ken Block, kar motosikletiyle kaza yaparak yaşamını yitirdi.

Ken Block 55 yaşındaydı. (Reuters)

Block’un 2 Ocak’ta ABD’nin Utah eyaletinde bulunan Wasatch County’de geçirdiği kazada ağır yaralandığı ve tüm müdahalelere karşın kurtarılamadığı duyuruldu.

Ralli ekibi Hoonigan Racing Division’ın Instagram paylaşımında şu ifadelere yer verildi:

“Ken Block’un bugün yaptığı bir kar motosikletiyle kazası nedeniyle yaşamını yitirdiğini derin bir üzüntü içerisinde doğrularız. Ken bir vizyoner, bir öncü ve bir ikondu. Her şeyden önemlisi bir baba ve eşti. Onu çok özleyeceğiz.”

Block’un kar motosikletiyle giderken dik bir yamaçla karşılaştığı ve aracın aniden ters döndüğü bildirildi.

Block, hafta boyu Utah’dan paylaşımlarda bulunmuştu.