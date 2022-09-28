Prematüre doğduğu hastanede doktor oldu: Erken doğan bebeklerin hayata tutunması için çalışıyor

Prematüre doğduğu Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Dursun Odabaş Tıp Merkezi’nde doktor olarak göreve başlayan Ferhat Bucağa (24), sağlığına kavuşmasını sağlayan doktorlarla birklikte kendisi gibi erken dünyaya gelen bebeklere şifa olmaya çalışıyor.

Fotoğraflar: AA

Şahabettin ve Songül Bucağa çiftinin iki çocuğundan biri Ferhat Bucağa, 1998’de 630 gram olarak dünyaya geldi.

Yenidoğan yoğun bakım ünitesinde verdiği 2,5 aylık yaşam mücadelesinin ardından iyileşerek ailesine teslim edilen Bucağa, Van YYÜ Tıp Fakültesi’ni dereceyle bitirdi.

‘O yıllarda yaşama şansı düşüktü’

Hayata tutunduğu yenidoğan yoğun bakım ünitesinde çalışmanın mutluluğunu yaşayan Bucağa, çocukluğundan bu yana doktor olmanın hayalini kurduğunu ve bunun için çok çalıştığını belirterek şöyle konuştu: “O yıllarda benim ağırlığımda doğan bebeklerin yaşama şansı çok düşüktü. Ben hayata tutunmayı başaran şanslı bebeklerden biriyim. O günler anlatılırken annemin gözleri dolar.

Ailelere kendi hikayesini anlatıyor

‘Yaşayacağını hiç beklemiyorduk’ diyorlar. Şu an aynısını buradaki hasta yakınlarında görüyorum. Anneler çok üzgün. Aileler bana sürekli, ‘Bebeğimiz çok küçük, nasıl büyüyecek? İyileşecek mi’ diye soruyor. Ben de onlara kendi hikayemi anlatıyorum. Duyunca çok mutlu oluyorlar. Hatta ‘Hocam çocuğumuza siz baksanız, büyüyünce sizin gibi doktor olsun’ diyorlar. Burada ‘Yaşamaz’ denen prematüre bebekler yaşıyor, büyüyüp doktor oluyor ve ‘Yaşamaz’ denen çocukları yaşatmaya çalışıyor.

Ferhat Bucağa.

Yenidoğan yoğun bakım ünitesini kuran Prof. Dr. Oğuz Tuncer’e büyük saygı duyduğunu belirten Bucağa, ”Hocamız ilk günkü heyecanlıyla tüm bebeklerle teker teker ilgileniyor, tedavilerini yapıyor” dedi.

‘Elinizde büyüyen bebek safınıza katılıyor’

Van YYÜ Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Oğuz Tuncer de 1996’da kurdukları yenidoğan yoğun bakım ünitesinin Van ve çevre illere hizmet verdiğini aktardı. Burada binlerce prematüre bebeğin hayata tutunduğunu ifade eden Tuncer şunları söyledi:

“Hakikaten inanılmaz bir duygu. 1996’da buraya geldiğimizde 1500 gram altı bebekler ‘yaşamaz’ diye biliniyordu. Şu an bırakın 1500’ü 475 gram ağırlığında bebekleri dahi büyütüyoruz. Bunlardan biri de 630 gram ağırlığında dünyaya gelen Dr. Ferhat kardeşimizdir. Elimizde büyüdü. Bugüne kadar hemşire, tekniker ve doktor olarak 500-600 gram ağırlığında sayısız bebek büyüttük. Cep telefonu büyüklüğünde, 630 gram olan bir bebeği büyütüyorsunuz. Şimdi siz profesör olmuşsunuz. Bu bebek öğrenci olarak size geliyor. Eğitim veriyorsunuz, mezun edip kendi safınıza katıyorsunuz. Bu çok büyük bir mutluluk.”

YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli de 60 kuvözle yenidoğan yoğun bakım ünitesinde hizmet verdiklerini, yeni acil binasının en üst katında çok modern bir yenidoğan yoğun bakım ünitesi, çocuk yoğun bakım ünitesi ve anne oteli açacaklarını söyledi.