Prematüre bebeği hastaneden ‘mezun ettiler’

Eskişehir’de 22 haftalık dünyaya gelen bebek, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nin yenidoğan yoğun bakım ünitesinde yaklaşık altı ay süren tedavisinin ardından taburcu edildi.

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Rektörlük, Sabri Efe Yeler’in sağlığına kavuştuğunu açıkladı. Bugün evine uğurlanan bebeğin ailesine ‘prematüre bebek mezuniyet belgesi’ verildi.

Aileye belgeyi veren Prof. Dr. Özge Aydemir, Sabri Efe’nin sağlıkla ‘mezun’ olmasının mutluluğunu ve gururunu yaşadıklarını söyledi.

178 gün hastanede kaldı

Hastanede 178 gün izlenen ve erken doğmanın getirdiği güçlüklerin üstesinden gelmeyi başaran bebeğin, ailesine kavuştuğunu belirten Aydemir, “Kendisi için son derece kritik olan bu dönemi atlatan bebeğimize zorlu yolculuğunda rehberlik eden doktorlarımız ve hemşire ekibimizle bir araya gelerek mezuniyet belgesiyle eve uğurlamayı planladık” dedi.

Hayatta kalma şansı yüzde 5-6’ydı

Gebeliğin 37’nci haftasından önce dünyaya gelen bebeklerin ‘prematüre’ olarak tanımlandığını anımsatan Aydemir şu bilgileri paylaştı: “Tüm dünyada bebek ölümlerinin en önemli nedeni prematüreliğe bağlı gelişen sorunlardır. Bebek ne kadar erken doğarsa yaşama şansı o kadar azdır. 22’nci gebelik haftasında dünyaya gelen bir bebeğin hayatta kalma oranları dünya genelinde ve ülkemizde yüzde 5-6 civarındadır.”

Bebeğin tedavisinin multidisipliner yaklaşımla yapıldığının altını çizen Aydemir, Çocuk Cerrahisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Surhan Arda’ya ve tüm ekibe teşekkür etti.