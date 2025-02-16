Pompalı tüfekle hastane basan kişiye 10 yıl hapis

Kahramanmaraş’ta bir hastaneye pompalı tüfekle girip sağlık çalışanlarını tehdit eden kadına 10 yıl hapis cezası verildi.
46 yaşındaki Birgül G. Ekim 2024’te Necip Fazıl Şehir Hastanesi acil bölümüne pompalı tüfekle girmiş, sağlıkçıları tehdit etmişti. Polisin gözaltına aldığı kadın ertesi gün tutuklanmıştı.
Kahramanmaraş’taki duruşmaya cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla bağlanan Birgül G. ifadesinde psikolojik sorunlarının olduğunu ve kimseye zarar vermek istemediğini söyledi.
Kadına ‘cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçundan 10 yıl hapis cezası verildi.