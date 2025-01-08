Polis Şeyda Yılmaz’ın katiline dört ceza birden

İstanbul’da polis Şeyda Yılmaz’ı katleden Yunus Emre Geçti’ye dört ceza birden verildi.
26 suçtan kaydı bulunan 19 yaşındaki Geçti, 22 Eylül’de Ümraniye’de ‘motosiklet hırsızlığı’ suçundan yakalandıktan sonra firar etmiş, yeniden yakalanınca 27 yaşındaki polis memuru Şeyda Yılmaz’ı kendi silahıyla vurup öldürmüştü. Çatışmada polis memuru K.H.S. ve Geçti’in annesi P.G. de yaralanmıştı.
DHA‘nın haberine göre Geçti’ye dört ceza birden verildi:
- Polis Şeyda Yılmaz’a karşı ‘görevli memura karşı kasten öldürme’den ağırlaştırılmış müebbet
- Polis K.H.S.’ye karşı ‘görevli memura karşı kasten öldürmeye teşebbüs’ten 20 yıl hapis
- Annesi Pınar Geçti’ye karşı ‘olası kastla yaralama’dan üç yıl hapis
- ‘Görevi yaptırmamak için direnme’den üç yıl dokuz ay hapis