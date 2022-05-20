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Yaramazlara biraz batar!

Pi sayısının virgülden sonraki 3 bin 600 basamağını ‘noter huzurunda’ ezbere okudu


Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde İsmet Anadolu Lisesi öğrencisi 16 yaşındaki Berat Yakar, Pi sayısının virgülden sonraki 3 bin 600 basamağını ezbere okudu.

Fotoğraflar: AA

11’inci sınıf öğrencisi Yakar, Milli Eğitim Bakanlığınca öğrencilere matematik dersini sevdirmek amacıyla başlatılan ‘matematik seferberliği’ kapsamında düzenlenen Pi sayısı okuma etkinliğine katıldı.


Pi sayısınının virgülden sonraki 3 bin 600 basamağını 26 dakikada okuyan Yakar, okul idarecilerinin başvurusu üzerine gelen noter huzurunda da aynı başarıyı gösterdi.

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