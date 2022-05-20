Pi sayısının virgülden sonraki 3 bin 600 basamağını ‘noter huzurunda’ ezbere okudu

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde İsmet Anadolu Lisesi öğrencisi 16 yaşındaki Berat Yakar, Pi sayısının virgülden sonraki 3 bin 600 basamağını ezbere okudu.
11’inci sınıf öğrencisi Yakar, Milli Eğitim Bakanlığınca öğrencilere matematik dersini sevdirmek amacıyla başlatılan ‘matematik seferberliği’ kapsamında düzenlenen Pi sayısı okuma etkinliğine katıldı.
Pi sayısınının virgülden sonraki 3 bin 600 basamağını 26 dakikada okuyan Yakar, okul idarecilerinin başvurusu üzerine gelen noter huzurunda da aynı başarıyı gösterdi.