Diken

Yaramazlara biraz batar!

Pendik evlendi, Esenyurt boşandı


İstanbul’da geçen yıl evlenenlerin sayısı bir önceki yıla göre yüzde 14,36, boşananlarınsa yüzde 24,61 arttı. En fazla evlilik Pendik’ten çıkarken, boşanma oranının en yüksek olduğu ilçe Esenyurt.

Fotoğraf: AA

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre İstanbul’da 2020’de 86 bin 29 çift dünya evine girerken bu sayı geçen yıl 98 bin 384.


Boşanmalardaysa sayı 28 bin 215’ten 35 bin 160’a çıktı.

En fazla evliliğin kayıtlara geçtiği Pendik’te 4 bin 124 çift dünya evine girdi.

Bağcılar, Sultangazi ve Esenyurt takip eden ilçeler.

Boşanmaların zirvesinde yer alan Esenyurt’taysa sayı 2 bin 256.

Esenyurt’u, Küçükçekmece ve Pendik izledi.

İlçeler2020 evlilik2021 evlilik2020 boşanma2021 boşanma
Adalar991614139
Arnavutköy13832052398540
Ataşehir233826889651043
Avcılar234328228431025
Bahçelievler2923331710201194
Bakırköy15151982503549
Bayrampaşa15241555439576
Bağcılar3946399610051288
Başakşehir22632894623782
Beykoz21183335452606
Beylikdüzü17532151713963
Beyoğlu15321800441556
Beşiktaş16622193430494
B.Çekmece14841839595756
Esenler30653727658779
Esenyurt3949388816382256
Eyüpsultan242830158341079
Fatih21012559674813
GOP176720528401033
Güngören9981021421560
Kadıköy3462370711531364
Kartal2757318411141234
Kağıthane268627849191163
K.Çekmece3907354113061762
Maltepe2646306511251402
Pendik3896412414071655
Sancaktepe25702927789996
Sarıyer20892455697931
Silivri9891255371514
Sultanbeyli19932189357475
Sultangazi362139727831007
Tuzla14101767533717
Zeytinburnu22692844411488
Çatalca405479116142
Çekmeköy16272042563731
Ümraniye3350344313261630
Üsküdar325934359641167
Şile1872647793
Şişli17151860671759

Boşanma oranı fırladı

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