Pendik evlendi, Esenyurt boşandı

İstanbul’da geçen yıl evlenenlerin sayısı bir önceki yıla göre yüzde 14,36, boşananlarınsa yüzde 24,61 arttı. En fazla evlilik Pendik’ten çıkarken, boşanma oranının en yüksek olduğu ilçe Esenyurt.

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre İstanbul’da 2020’de 86 bin 29 çift dünya evine girerken bu sayı geçen yıl 98 bin 384.

Boşanmalardaysa sayı 28 bin 215’ten 35 bin 160’a çıktı.

En fazla evliliğin kayıtlara geçtiği Pendik’te 4 bin 124 çift dünya evine girdi.

Bağcılar, Sultangazi ve Esenyurt takip eden ilçeler.

Boşanmaların zirvesinde yer alan Esenyurt’taysa sayı 2 bin 256.

Esenyurt’u, Küçükçekmece ve Pendik izledi.