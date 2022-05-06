Paris’teki Chanel mağazası filmlerdeki gibi soyuldu

Fransa’nın başketi Paris’in ünlü Vendome meydanında bulunan Chanel’e ait mücevher mağazası siyah kask ve kıyafetli dört kişi tarafından soyuldu. Dün 14:30 sularındaki soygunda failler motosikletlerle olay yerinden kaçtı.
Bir görgü tanığının olayı videoya aldığı ve görüntüleri sosyal medyada paylaştığı ortaya çıktı.
Mağazanın karşısındaki bir kafede oturanların kamerasına yakalanan görüntülerde şüpheliler mağazayı soyduktan sonra motosikletlere atlayıp kaçıyor.
Mağazanın müdürü Cyril Ngo, soygunun on dakika sürdüğünü belirterek hırsızların profesyonel olmadığını iddia etti.
Paris polisi Twitter üzerinden soruşturma için görevlendirilen hırsızlıkla mücadele biriminin çalışmalara başladığını duyurdu.