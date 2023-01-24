Özel harekatçı eşi tarafından öldürülmüştü: Aslı’nın uzaklaştırma talebi ‘delil olmadığı’ için reddedilmiş

Boşanma aşamasındaki eşi özel harekat polisi Hüseyin Emre Yılmaz tarafından öldürülen Aslı Yılmaz’ın, bir ay önce sona eren uzaklaştırma kararının uzatılma talebinin ‘şüphelinin şiddette bulunacağına yönelik delil olmadığı’ için reddedildiği ortaya çıktı.

Kırşehir’de 22 Ocak’ta, Antalya’da görevli özel harekat polisi Hüseyin Emre Yılmaz, Kırşehir Emniyet Müdürlüğü’nde görev yapan boşanma aşamasındaki eşi Aslı Yılmaz’ı 10 el ateş edip öldürmüştü. Ardından aynı silahla kendini vurmuştu.

Yılmaz’ın hastanedeki tedavisi sürerken, olaya ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı.

DHA‘nın aktardığına göre geçen yıl Aslı Yılmaz, boşanma aşamasında olduğu Hüseyin Emre Yılmaz tarafından rahatsız edilince Kırşehir Aile Mahkemesi’ne başvurup uzaklaştırma kararı istedi. Mahkeme, Yılmaz’ın altı ay süreyle boşanma aşamasındaki eşinden uzaklaştırılmasına karar verip, silahına da el koydu. 6 Aralık’ta Yılmaz’ın uzaklaştırma kararı sona erdi. Aslı Yılmaz, uzaklaştırma kararının uzatılması için bu kez eşinin görev yaptığı şehir olan Antalya 9. Aile Mahkemesi’ne başvurdu.

Mahkeme, yapılan başvuruyu ‘şüphelinin şiddette bulunacağına yönelik delil olmadığı’ için reddetti. Reddetme gerekçesinde şu ifadelere yer verildi:

“Tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde, karşı tarafın talep edene yönelik şiddet eyleminde bulunduğuna veya bulunacağına yönelik yeterli delil ve emare sunulmadığı, 6284 sayılı Kanun kapsamında tedbir verilmesini gerektirir şiddetin varlığına devam ettiğine yönelik somut beyan ve delil bulunmadığından bu kapsamda yasal şartları oluşmayan talebin reddine karar vermek gerekmiş. Önleyici tedbir kararı verilmesi talebinin, reddine karar verildi.”

Çocuğunun önünde öldürmüş

Yılmaz’ın el konulan silahı da kendisine yeniden teslim edildi. Bunun üzerine Yılmaz, geçici velayeti annesinde olan oğlu A.Y.’yi olaydan iki gün önce yanına aldı. Olayın gerçekleştiği gün de çocuğu yanında getirip, tartışma sırasında otomobilde bıraktı. Ardından çocuğunun gözleri önünde, kendisine teslim edilen tabancasıyla, eşini 10 el ateş edip öldürdükten sonra kendini vurdu.