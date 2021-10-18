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Yaramazlara biraz batar!

Özdemir Bayraktar hayatını kaybetti

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar hayatını kaybetti.

Selçuk Bayraktar, Özdemir Bayraktar (ortada) ve Haluk Bayraktar.

Aynı zamanda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın dünürü olan 72 yaşındaki Özdemir Bayraktar’ın ölüm haberini, oğlu Haluk Bayraktar Twitter hesabından duyurdu.


Haluk Bayraktar, şunları yazdı: “Özdemir Bayraktar, Babamız, ilham kaynağımız bugün Hakk’ın rahmetine kavuştu. Değerlerinden taviz vermeden adanmış bir ömür yaşadı. Yılmak bilmeyen azmiyle araştırıp üretenlerden oldu. Haksızlıklar karşısında hiç pes etmedi, gücü yettiğince yardım etti. Allah rahmet eylesin.”

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