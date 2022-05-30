Ovada piyano kursu

Van’ın Özalp ilçesinde açılan kursa katılanlar doğada piyano çalmanın tadını çıkardı.

Fotoğraflar: AA

Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde açılan kursta eğitim gören kursiyerlere, ilçe merkezine 4 kilometre mesafedeki Boyaldı Mahallesi’nde yeşile bürünen ovada ders verildi.

Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Sami Yıldırımçakar, AA muhabirine, ilçede genç yeteneklerin keşfedilmesi amacıyla açtıkları kursa ilginin büyük olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Pandemi nedeniyle zorlu bir süreç yaşandı. Biz de ilçemizde hem kültür, sanat adına çalışmalar yapmayı hem de öğrencilerimiz ve genç yeteneklerimizi yetiştirip üniversitelere kazandırmayı amaçladık. Sanatla baharı buluşturmak amacıyla öğrenci ve öğretmenlerimizle doğaya çıktık.”

Eğitmen Burak Aydın da kursa katılan kursiyerlerin eşsiz manzara karşısında piyano çalma imkanı bulduğunu söyleyerek, konser ve etkinlikler düzenleneceğini, derslerin eylüle kadar devam edeceğini anlattı.

Kursiyerlerden Azad Kılınç da “Piyano dersi almayı çok istiyordum ancak imkanlarımız yoktu. Halk Eğitimi Merkezi’nde piyano kursu açılacağını öğrendiğimde çok sevimdim hemen başvurdum. Hocamız sayesinde piyano öğrenmeye ve çalmaya başladım” ifadelerini kullandı.