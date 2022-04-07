Osman Sert: Muhalefet hem zaman hem zemin kaybediyor

Biraz gecikmiş olsa da Ekrem İmamoğlu Fox Tv’de “benim adayım da genel başkanım” diyerek aslında son dönemde kendisi için en kritik çıkışlardan birini yaptı. İlk bakışta bu açıklama Kılıçdaroğlu’nu güçlendirdi gibi dursa da işin varacağı yer tam tersi olabilir.

Tam bu sırada hem gündem olmak hem Yavaş’ın adaylığını rehin almak hem de İYİ Parti ile cumhurbaşkanlığı üzerinden hesaplaşmak isteyen Ümit Özdağ, Yavaş’ı desteklediklerini söyledi.

Burada kimin neyi niçin dediğini sayfalarca değerlendirebiliriz. Ama burada muhalefet cumhurbaşkanlığı tartışmaları arasında hem zaman hem zemin kaybediyor. Toplumda adayın yarın açıklanmasına ilişkin bir beklenti yok. Aksine sokağın derdi kendine yetiyor. Muhalefetten beklenen de bu derde derman olacak bir yaklaşım geliştirmesi.

Cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışmasını bir takvime bağlayarak ötelemek, o zamana kadar da toplumdaki beklentilere dönük siyaset üretmek görünen en makul adımlar arasında.

Osman Sert’in yazısı