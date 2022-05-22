Orhan Bursalı: Türkiye ordusuyla dış operasyonları yürütüyorsa, SADAT’ın bu konuyla ne ilişkisi var?

SADAT’ın üzerindeki örtü yırtılmış, gizli etkinlikleri oralardan sırıtmıştır ve iş, örtüyü tamamen çekip almaya kalmıştır. (…)

Cumhurbaşkanı SADAT’la ilgimiz yok derken, ülkenin en gizli ve önemli güvenlik toplantısına SADAT’ın kurucu başkanını aldığını, onu kendine başdanışman ve Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu üyesi yaptığını, dört yıllık birliktelik ve işbirliğini unutuyor. Ama Saray şöyle düşünüyor olabilir: Adnan Tanrıverdi, yanımıza alınca SADAT’tan ayrıldı!!! Örgütün başına oğlunu getirdi, SADAT’ın bütün örgütlenmesini, fikri yapısını kurdu ama “ilişkisi yok”! (…)

Türkiye kendi ordusuyla kuvvetleriyle dış operasyonları yürütüyorsa, SADAT’ın bu konuyla ne ilişkisi var? Akla gelen: Demek ki bu operasyonlarla SADAT da ilişkili.

Orhan Bursalı’nın yazısı