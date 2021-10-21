Orhan Bursalı: Hiç öyle şeyler olur mu bu ülkede!

Ankara’da 10 ülke elçileri, Kavala’nın, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin kararı doğrultusunda serbest bırakılmasını istedi ya, hepsi Dışişleri’ne çağrıldı ve sertçe uyarıldı.

Dışişleri’nin açıklaması ise herhalde dünyayı da güldürmüştür:

Bu çağrı “teamüllere aykırı.. bağımsız yargı tarafından yürütülen hukuki süreçle ilgili bu hadsiz açıklama kabul edilemezdir, hukuki süreçlerin siyasallaştırılmasına ve Türk yargısına baskı yapmaya yeltenen bu açıklamaların reddedileceğine..”

Hukukun siyasallaştırılması… Türk yargısına baskı… Hiç öyle şeyler olur mu bu ülkede!

Trump batırırım seni deyince, rahiplerini ertesi gün serbest bırakan bir ülke, siyasi – yargı ilişkisi..

Kavala ilk Gezi davasından delil bulunmadığı için serbest kalınca ve tam hapishanenin kapısından özgürlüğe çıkmaya hazırlanırken, hemen ikinci bir tutuklama kararı yüzüne okundu. Anında! Bu kez 15 Temmuz darbe girişimine dahil edildi!

Orhan Bursalı’nın yazısı