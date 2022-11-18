Oltaya domuz köpekbalığı takıldı: Nadir rastlanıyor

Yalova’da amatör balıkçılık yapan bir kişinin oltasına nadir rastlanan türlerden olan domuz köpekbalığı takıldı.
Çınarcık ilçesine bağlı Esenköy beldesinde balık avına çıkan Emrah Ekinciel, oltasına takılan balığı görünce fotoğraf ve videolarını İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi’ne yolladı.
Avladığı balığın Türk denizlerinde nadir rastlanan domuz köpek balığı olduğunu öğrenen Ekinciel, balığı yeniden doğal yaşam alanına salmak üzere Yürüyen Köşk İskelesi’ne gitti.
Balığı ağzındaki iğneyi çıkardıktan sonra denize saldığı anları cep telefonuyla kaydeden Ekinciel, “Öğle saatlerinde Esenköy’de nadir görülen domuz köpekbalığı yakaladık. Bilmediğimiz için… Meğerse nesli tükenmek üzereymiş. Şimdi Yürüyen Köşk’te onu suya bırakacağız. İnşallah yaşar” ifadelerini kullandı.