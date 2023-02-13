Okullarında konaklamışlardı: Zonguldaklı madencilerin öğrencilerden isteği

Zonguldaklı madenciler, Hatay’da konakladıkları sınıfın tahtasına yazdıkları mesajla öğrencilerden güvenli yarınlar için isteklerde bulundu.

9 bin 782 madenci deprem bölgesinde (AA)

Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen depremlerin ardından bölgede yıkılan binaların enkazında yapılan arama kurtarma çalışmalarına maden işçileri de destek veriyor.

AA’nın aktardığına göre Zonguldak’tan bölgeye giden Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Üzülmez Müessesi çalışanı madenciler, Hatay’ın Hassa ilçesinde çalışmalarını sürdürürken bir süre Mehmet Akif Ersoy İlkokulu’nda konakladı.

Yeni görevleri dolayısıyla okulu boşaltan madenciler, depremin öğrencisiz bıraktığı sınıfların birinde tahtaya yazdıkları mesajla öğrencilerden güvenli yarınlara dair isteklerde bulundu.

Keşke elimizden fazlası gelebilseydi

TTK Üzülmez notuyla tahtaya yazılan notta, şunlar kaydedildi:

“Bizler Zonguldak madencileri, sizler için buradaydık. Acınız acımızdır. Hayat paylaştıkça güzelleşiyor. Bizler sizin sınıflarınızda, siz yokken yokluğunuzu aratmadık. Şunu çok iyi bilmenizi istiyoruz, haberinizi alır almaz hiçbir dakika düşünmeden ailemizi geride bırakarak enkaz bölgesine ulaştık. Kiminizin annesini, babasını, dedesini, ninesini enkaz altından aldık. Keşke elimizden daha fazlası gelebilseydi. Hepinizi çok seviyoruz.

Sizlerden bir isteğimiz var, derslerinize iyi çalışın, aranızdan çok iyi mühendisler çıksın ki güzel sağlam binalar inşa edin. Edin ki başka analar, babalar, çocuklar ağlamasın, yetim öksüz kalmasın. Sizlere güveniyoruz. Öğretmeninize güvenin ve ona sıkıca sarılın.”

Mesajda ayrıca öğretmene de bir not vardı:

“Sevgili öğretmenim bizler sınıfları, okulu kullandık. İmkanlarımız doğrultusunda temiz bırakmaya çalıştık. Ne yazık ki, su ve elektrik olmadığından biraz kirli bırakmış olabiliriz. Hakkınızı helal edin. TTK Üzülmez.”