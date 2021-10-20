Oğuz Demir: Pahalılığa yetişecek bir gelir artışı yok

Ne kadar da zor bir durumdayız düşünsenize. Yıllara yayılan bir şekilde yaşadığımız TL’deki sert değer kaybını son on gündür yine yaşıyoruz.

Ülkemizin itibarı Türk Lirası eriyor. Sadece o da değil…

Hepimiz biliyoruz ki her erimede yaşamak daha pahalı hale geliyor. Ve o pahalılığa yetişecek bir gelir artışı da yok.

Mesela 1 Şubat 2021’de 2021 yılı asgari ücret artışından sonra o ücretle çalışan bir yurttaşımızın hesabına 2.825 TL yattı.

O aydan bu yana asgari ücretli bu tutarda bir ücret almaya devam ediyor. Ancak TÜİK rakamlarına göre satın alma gücü Ekim ayına kadar yüzde 13 enflasyonla eridi. Yine TÜİK’in gıda enflasyonu verilerine bakarsanız satın alma gücü kaybı bu dönemde yüzde 17’ye ulaştı.

Yılbaşında eline geçen ücret ile 100 birim gıda satın alabilen asgari ücretli bugün 83 birim gıda satın alabiliyor.

Oğuz Demir’in yazısı