Oğuz Demir: Domatesi 40, biberi 50 liraya yiyebileceğimiz bir yaza doğru gidiyoruz

Tüm dünyada gıda fiyatlarında rekor artış yaşandığı bir dönemde Türk Lirası’nın değeri ise rekor düşük seviyede. Yani üretim artsa dahi bu üretilen ürünler, dolarla dış pazarlara satılabilir. Dünya için ucuz, bizim için pahalılığın garantisi de bu olur!

Bu sonucu veriler de doğruluyor. Yine TÜİK tarafından yayınlanan Tarım-ÜFE’ye göre üretici fiyatlarındaki artışlar hâlihazırda dünya fiyatlarındaki artış ve dolar/TL’deki değer kaybı dikkate alındığında sadece lifli bitkilerde dünya fiyatlarına yakın artış göstermiş, diğer tüm üretici fiyatları dünyadaki fiyat artışlarının gerisinde kalmış.

Bu riskler ise fiyatların bırakın düşmeyi, daha da artmasına neden olabilir.

Hükümetin şimdiden bu iki riski ortadan kaldıracak politika uygulamalarına yönelmesi şart.

Yoksa domatesi 40 TL’ye, biberi 50 TL’ye yemek zorunda kalacağımız bir yaza doğru gidiyoruz.

Oğuz Demir’in yazısı