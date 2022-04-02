Oğuz Demir: Altı ayda patlayan sadece bize söylenen altı boş cümleler oldu

Altı aydır bir sarsıntı yaşıyoruz.

Ülkenin her alanında kendini belirgin bir şekilde hissettiren bir sarsıntı bu. En çok da ekonomide kendini gösteriyor. Faiz sebep, enflasyon neticedir sloganıyla başlayan bu süreç sonrasında verilen kararlar ve yapılan başka açıklamalarla iyice zıvanadan çıkmış durumda.

Yapmayın, etmeyin, bu şekilde ekonomi politikası olmaz diye anlattık durduk. Mantıklı bir cevap olmadığı için döndüler, dolaştılar hep aynı yere bağladılar. Neler demediler ki?

Türkiye artık bağımsız bir ekonomi olacak dediler. Kurtuluş savaşı veriyoruz dahi dediler. Yeni ekonomi modeli, Türkiye ekonomi modeli dediler!

Altı ayın sonunda onca sıkıntıya rağmen bize söylenenin aksine ne döviz de bollaşma olmuş ne de ihracat patlamış.

Patlayan sadece bize söylenen altı boş cümleler olmuş.

Verilen mücadelenin sonunda elimizde kazanç hanesinde ne var?

Kocaman bir sıfır.

Oğuz Demir’in yazısı