Oğuz Demir: 200 lira altı ayda 200 liracık olacak kadar küçülmüş

Liracık’ın ilk kullanıldığı dönem öğrenci bursları ve kredilerinin açıklandığı zaman olmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2002 yılında öğrencilere ödenen tutarı 45 Liracık olarak ifade etmişti.

Dün gerçekleştirilen Çanakkale 18 Mart Köprüsü’nün açılışında da ikinci kez kullanıma girdi. Fakat bundan altı ay önce 45 Lira Liracık olabiliyor iken dün gördük ki aradan geçen altı ayın sonunda 200 Lira da 200 Liracık olacak kadar küçülmüş.

Neden önemli?

Çünkü şu an dolaşımda olan banknotların en büyüğü 200 TL de ondan. Birçok ülkede en büyük banknotlar yeri gelir dolaşıma dahi girmezken, bizdeki en büyük banknotun satın alma gücü o kadar kaybolmuş ki ancak Liracık olarak ifade edilebiliyor.

Tablo, her geçen gün daha olumsuza dönüyor.

Artan risk primi ve olumsuz seyreden bu koşullarda enflasyonu kontrol etmek de zor görünüyor.

O yüzden yakında 500 TL’lik banknot çıkarsa şaşırmam.

Derdim 500 TL’lik banknotun çıkması da değil artık.

Asıl derdim çıktıktan ne kadar süre sonra 500 Liracık olacağı!

Oğuz Demir’in yazısı