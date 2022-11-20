Oğlunun cenazesini almaya giderken kazada ölen anne evladıyla yan yana defnedildi

Muğla’daki evinde ölü bulunan genç ile cenazesini almaya giderken meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden annesi, memleketleri Ordu’da son yolculuklarına uğurlandı.

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Antalya’nın Manavgat ilçesinde otomobille kamyonetin çarpışması sonucu iki kişi ölmüş, altı kişi yaralanmıştı. Kazada hayatını kaybeden Emine Halıcı’nın (56) Muğla’daki evinde ölü bulunan oğlu Onur Halıcı’nın (27) cenazesini almak için yola çıktığı öğrenilmişti.

Onur Halıcı’nın ölüm haberini alınca yakınlarıyla Gaziantep’ten yola çıkan ve Antalya’daki trafik kazasında ölen Emine Halıcı, Ordu’da oğluyla yan yana toprağa verildi.

Anne ve oğlunun iki farklı kentten yakınları tarafından alınan cenazeleri Ordu’nun Çaybaşı ilçesine götürüldü. Çaybaşı Merkez Camisi avlusunda öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Tekke Mahallesi’ndeki aile kabristanında toprağa verildi.

Cenazeye, anne ile oğlunun yakınlarının yanı sıra Çaybaşı Belediye Başkanı Hüseyin Semiz ile çok sayıda ilçe sakini katıldı.

