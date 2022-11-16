Obama çiftinin dans partneri öldü

ABD’de, eski başkan Barack Obama ve first lady Michelle Obama’yla, 106 yaşındayken Beyaz Saray’da dans eden kadın hayatını kaybetti.

Fotoğraf: Twitter

O dönem başkent Washington’da yaşayan Virginia McLaurin, ülkenin ilk siyah başkanı ve eşiyle Şubat 2016’da bir araya gelmişti.

2014’te internet üzerinden Obama’yla buluşmak için sesini duyuran McLaurin, dileğini şu ifadelerle dile getirmişti: ”Benim adım Virginia McLaurin. 1909 doğumluyum. Bugüne kadar bir başkanla tanışmadım. Güney’de doğduğum için beyaz olmayan bir başkan göreceğimi düşünmezdim. Seçildiğiniz için çok mutluyum. Bu nedenle sizinle ve ailenizle bir araya gelebilirsem çok sevinirim. Başkan Hoover öncesini, elektriğimizin olmadığı zamanları hatırlıyorum. Kocam Ordu’daydı. Onu 1941’de kaybettim.”

Obama çifti, McLaurin’i kırmadı; onu, Beyaz Saray’da ağırladı.

Dünya basınının gündemine oturan buluşmada, Obama yaşlı kadını selamladıktan sonra, ”Michelle tanışmak ister misin” diye sorup eşiyle tanıştırdı. Üçü el ele tutuşup dans etti. McLaurin, Obama çiftine, ”Biliyor musunuz o kadar mutluyum ki. Siyah bir başkan ve yanında siyah eşi” sözleriyle duygularını ifade etti.

Rest in peace, Virginia. We know you’re up there dancing. pic.twitter.com/y31XQ8MdPC — Barack Obama (@BarackObama) November 15, 2022

McLaurin’in 106 yaşında olduğu söylendiğinde de çift ‘inanması güç olduğu’nu ifade ederken Michelle Obama, ”Büyüdüğümde ben de senin gibi olmak isterim” dedi.

Bu buluşmanın görüntüleri kısa sürede viral oldu. McLaurin, çıkışta gazetecilere, ”Artık huzur içinde ölebilirim” diyerek ne kadar mutlu olduğunu anlattı.

McLaurin bu buluşmadan altı yıl sonra 112 yaşında hayatını kaybetti. Oğlu Felipe Cardoso Jr., annesinin pazartesi günü Maryland’deki evinde öldüğünü açıkladı.

Barack Obama, eşinin de adını ekleyerek onu Twitter hesabından andı ve o günkü görüntüleri paylaştı: ”Huzur içinde yat Virginia. Biliyoruz ki şimdi orada dans ediyorsun.”