O esnada Van’da: ‘Her gün binlerce mülteci Türkiye’ye giriyor’

Her gün binden fazla mültecinin Van’dan Türkiye’ye kaçak yollardan girdiği öne sürüldü.

Gazeteci Ruşen Takva Twitter hesabından Afganistan, Pakistan ve Bangladeş uyruklu yüzlerce mültecinin askerlere yakalanmamak için kaçarken görüldüğü bir video paylaştı.

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Mülteciler bir gün önce de giriş yapmak istemiş ama askerler geri göndermiş.

Buna karşılık Takva’nın aktardığı bilgilere göre her gün binden fazla mülteci Türkiye’ye kaçak yollardan giriş yapıyor ve saatlerce yürüdükten sonra kent merkezine ulaşıyor.

Afganistan, Pakistan ve Bangladeş uyruklu yüzlerce mülteci, askerlere yakalanmamak için sınıra doğru kaçıyorlar. pic.twitter.com/mK7Iq7cC73 — Ruşen Takva (@RusenTakva) May 4, 2021

Pandemi döneminde kontrolsüz girişlerin vaka sayısına da etkisi olabilir. Geçen yıl İran sınırından Van’a geçişler nedeniyle ildeki vaka sayıları rekor düzeyde artmıştı.