Nurullah Gür: Satın alma gücünü artıracak politikalar çok önemli

Enflasyon rakamlarında yaşanan yükselişin geçici olduğu argümanı merkez bankaları tarafından ısrarla dile getirilmeye devam ediliyor. Ancak, başta gıda ve enerji kalemleri olmak üzere küresel ölçekte fiyatların beklenenden uzun bir süre daha yüksek seyretmesi muhtemel. Bu yüzden dar gelirli ailelerin ve orta direğin satın alma gücünü arttıracak politikaları devreye sokmak çok önemli. Satın alma gücündeki gerilemeyi telafi etmek için enflasyonun geçici, ücret artışlarının ise kalıcı olması sağlanmalı. Bunun için öncelikle sabırlı, kararlı ve çok boyutlu biçimde enflasyonla mücadelede etmek gerekiyor. Bir taraftan da salgının bu döneminde artık genel büyüme rakamlarını artıran değil, istihdamı ve reel ücretleri yukarı taşıyan politikalara ihtiyacımız olacak.
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