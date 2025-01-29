Norveç Varlık Fonu rekor kırdı: 222 milyar dolar kar

Norveç Varlık Fonu, 222 milyar dolar (yaklaşık 7 trilyon 941 milyar lira) kar elde ederek rekor kırdı.

Fotoğraf: Norges Bank

Geçen yıl fonun yatırım getirisi yüzde 13 olurken bu oran 2 trilyon 511 milyar Norveç kronuna (yaklaşık 222 milyar dolar) denk geldi.

Fon geçen yıl, 2023’teki 2,2 trilyon kronluk rekoru da geride bırakarak art arda ikinci kez rekor yıllık kar sağladı.

Öz sermaye yatırımlarının getirisi yüzde 18 olan fonun piyasa değeri de 31 Aralık 2024 itibarıyla 19 trilyon 742 milyar Norveç kronu (1 trilyon 744 milyar dolar) olarak kayıtlara geçti.

Fonun portföy dağılımı, yüzde 71,4 hisse senetleri, yüzde 26,6 sabit getirili menkul kıymetler, yüzde 1,8 gayrimenkul yatırımları ve yüzde 0,1 halka arz olmayan yenilenebilir enerji altyapı yatırımlarından oluşuyor.

Fonun yatırım yönetimi başkanı Nicolai Tangen şunları söyledi:

“Fon, çok güçlü bir borsa piyasasının sonucu olarak 2024’te çok iyi getiriler elde etti. Özellikle Amerikan teknoloji hisseleri çok iyi performans gösterdi.”

Norveç Varlık Fonu’nu Norveç Merkez Bankası yönetiyor. Fon, 1990’dan itibaren ülkenin petrol ve doğalgaz üretiminin getirisiyle yabancı ülkelerin hisse senetleri, tahvil ve emlak piyasalarına yatırım yapıyor.

Norveç Merkez Bankası genel merkezi. Fotoğraf: Wikimedia Commons

Norveç hükümeti, fon gelirlerinin çok az bölümünü kullanabilirken geriye kalan yüksek kısım gelecek nesiller için biriktiriliyor. Fonun, Norveç dışında 70 ülke ve 8 bin 659’dan fazla firmada yatırımı bulunuyor.

Dünya borsalarındaki hisselerin yüzde 1,5’ini elinde tutan fon, borsalarda dünyanın en büyük yatırımcılarından birisi olarak biliniyor.

Fonun büyüklüğü Norveç’te kişi başına yaklaşık 300 bin dolara (yaklaşık 10 milyon 731 bin lira) denk geliyor.