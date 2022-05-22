Nilgün Cerrahoğlu: Gelinen son durak Asrika; uğramadığımız kıta yok

Kopenhag Kriterleri’ni Ankara kriteri yapar, yolumuza devam ederiz” diyen iktidar partisinin gözleri, hızla “Şam’da namaza” çevrildi.

2010’ların ikinci yarısına doğru Şam’da namaz zora girince bu sefer “Şayet AB’ye almıyorlarsa, biz de Şangay Birliği’ne gireriz!” raconu ile “Avrasyacılar” sahneye çıktı.

Gelinen son durak Asrika.

Yirmi yılda nereden nereye?

Kat edilen şu kıtalararası jeopolitik yolculuğa bakın: AB’den Avrasya’ya, Avrasya’dan Asrika planlamalarına… Neredeyse uğramadığımız kıta yok.

Avrasyacılar şimdi bu “Asrikacılığa” ne diyor çok merak ediyorum…

Nilgün Cerrahoğlu’nun yazısı