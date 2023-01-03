Neslican Tay’ın hayatını anlatan ‘Demir Kadın: Neslican’ filminden ilk fragman

Yaşam öyküsüyle birçok kişiye ilham olan Neslican Tay’ın hayat hikayesine anlatan ‘Demir Kadın: Neslican’ filminin resmi fragmanı yayımlandı. Film, 27 Ocak’ta beyazperdede izleyiciyle buluşacak.
Sosyal medyada kansere karşı verdiği mücadeleyle tanınan ve tedavi süresi boyunca yaşadıklarını anlatan Neslican Tay, 2019 yılında 20 yaşındayken hayatını kaybetmişti.
Kansere yaklaşımıyla milyonlara umut olan Neslican Tay’ın hayatı beyazperdeye aktarıldı.
Senaryosunu Nalan Merter Savaş’ın kaleme aldığı, yönetmenliğini Özgür Bakar’ın üstlendiği filmde Neslican Tay’ı Naz Çağla Irmak canlandırıyor.
Kadrosunda Deniz Uğur, Mesut Akusta, Zeynep Elçin, Ahmet Haktan Zavlak, İlker Aksum, Özge Sezince, Şeyma Peçe, Hasan Denizyaran, Cansu Fırıncı, Yurdaer Okur, Meral Çetinkaya, Sedef Şahin, Nisa Sofiya Aksongur yer aldığı ‘Demir Kadın: Neslican’ filmi 27 Ocak’ta sinemada izleyiciyle buluşacak.