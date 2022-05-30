Nepal’de dün kaybolan uçağın enkazı bulundu

Nepal’in dağlık kesiminde dün kaybolan, içinde 22 kişinin bulunduğu uçağın enkazı bulundu.

Fotoğraf: Hindistan ordusu

Pokhara kentinden turistik dağ kasabası Jomsom’a gitmek üzere dün sabah yerel saatle 09:55’te havalanan Tara Airlines’a ait uçağın inişe beş dakika kala kuleyle teması kesilmişti. Yoğun sis arama-kurtarma çalışmalarını aksatmıştı.

BBC’nin haberine göre uçağın, Mustang bölgesindeki Thasang civarında 14 bin 500 fit irtifada seyir halindeyken dağa çarptığı belirlendi. 14 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Nepal Sivil Havacılık Dairesi’nin sözcüsü Deo Çandra Lal Karn, hava koşullarının arama-kurtarma çalışmaları için hala elverişsiz olduğunu, üç kişilik mürettebat ve 19 yolcudan kurtulan olmadığını düşündüklerini söyledi.

Kanadalı de Havilland firmasının üretimi uçakta 16 Nepalli, iki Alman ve dört Hindistan vatandaşı bulunuyordu.