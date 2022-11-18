‘Nakit karşılığı bebek’ hikayesi belgesel oldu

ABD’de para vererek evlat edindikleri ikiz bebekleri mahkeme kararıyla geri yollanan Galli çiftin yaşadıkları belgesele konu oldu. ‘Three Mothers, Two Babies And a Scandal’ (Üç Anne, İki Bebek ve bir Skandal) adlı belgesel Amazon Prime’da yayımlandı.

Judith ve Alan Kilshaw. Fotoğraflar: BBC

Judith ve Alan Kilshaw, 2000’de, ABD’de evlat edindikleri ikizler için 8 bin 200 sterlin ödedi.

Bebekler 1990’ların sonunda tek başına üç çocuk büyütürken ikizlere hamile kalan Tranda adlı kadının çocuklarıydı. İşsiz kalınca, onları evlatlık vermeyi kararlaştıran Tranda, Caring Heart adlı ajans aracılığıyla verdi kızlarını.

Ancak bebekleri verdiği Vickie ve Richard’dan bir süre sonra geri aldığı ikizleri bu kez Kilshaw çiftine para karşılığında verdi.

Kilshaw çiftinin üç çocukları vardı. Dördüncüsünü istiyorlardı. Tüp bebek denemesi başarısız olunca evlat edinmek istediler. Talepleri üç çocukları olduğu için ülkelerinde reddedildi. Bu nedenle ABD’ye yöneldiler.

Klishaw çiftinin para ödediği, ikizlerin ABD’den usulsüz çıktığı anlaşılınca mahkeme, bebeklerin ABD’ye yollanmalarını kararlaştırdı. FBI’n da dahil olduğu süreç ülke ve dünya basınında ‘nakit karşılığında bebek’ olarak anılarak gündeme oturdu.

Bir bulvar gazetesinde, Judith Kilshaw’un resmi yayımlanarak, ‘‘Britanya’da en çok nefret edilen kadın bu mu” sorusu yöneltildi. Dönemin başbakanı Tony Blair, ‘bebek ticaretinin’ durdurulması için somut adım atılacağını açıkladı.

2001’de ABD’ye döndüler

Kimlikleri açıklanmayan bebekler Nisan 2001’de ABD’ye yollandı ve bir süre yurtta kaldıktan sonra yeniden evlatlık verildi.

Judith Kilshaw

22 yıl sonra yaşadıklarını yeniden anlatan Judith Kilshaw, insani boyutunu anlatmayı, insanların evlat edinmenin nasıl bir şey olduğunu anlamalarını ve doğruları olarak ortaya koymayı amaçladığını vurguladı. Belgesele konuşmasının nedeninin kendi açısını anlatmak olduğunu söyledi.

BBC Galler Radyosu’na konuşan Kilshaw, bebekler ellerinden alınınca hayatının altüst olduğunu belirterek, ”20 yılı aşkın süre geçti. İnsan başka bir perspektiften bakabiliyor. Bu belgesel kadın açısını aktarıyor. İkizleri doğurana (Tranda), evlat edinen ilk anneye (Vickie) ve bana söz hakkı tanındı, bu önemli” dedi.

Kilshaw, kendisi ve eşinin geçmişte büyük haksızlığa uğradığının altını çizdi.

”İnsanların benden nefret ettiğini söylemesini yazmaları için çok fazla gazete sattım. Sanırım özünde beni seviyorlardı çünkü o gazeteler sayemde çok para kazandılar” diyen Judith Kilshaw’a göre onu medya yargıladı.

İkizlerin nasıl olduğunu, onları dünyaya getiren kadın ve şimdi büyütenin neler yaptığını merak eden Kilshaw, ”İkizlerin mutlu bir yaşam sürdüklerini düşünüyorum ve bu çok güzel bir şey” dedi.

İkizleri görmek istediğini de dile getiren Kilshaw, kararı onlara bıraktı: ”Topu onlara veriyorum. En azından bu hikayedeki herkesin onları sevdiğini, istediğini bilsinler.”

Ve, evlat edinme sürecinin tamamen yasal olduğunu öne sürdü: ”Yasaya aykırı davransam hapiste olurdum değil mi?”