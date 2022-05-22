Nagehan Alçı: ‘Ben iktidar olduğumda’yla başlayan cümleler Kılıçdaroğlu’nun aday olacağını gösteriyor

Dün CHP’nin Maltepe’de düzenlediği ‘Milletin Sesi’ mitingi Canan Kaftancıoğlu için verilen yargı kararlarına itiraz için organize edilmiş olsa da aslında en az bunun kadar açık bir şekilde başka bir anlam da içeriyordu.

Mitingde ilk kez bu kadar net ve kesin bir şekilde Kemal Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanlığı adaylığı ilan edilmiş oldu. Hem de bizzat Kemal Bey tarafından.

“Ben iktidar olduğumda” ile başlayan cümleleri tartışma götürmez bir şekilde Kılıçdaroğlu’nun aday olmaya karar verdiğini gösteriyor.

Nagehan Alçı’nın yazısı