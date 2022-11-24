Müzeden dokuz dakikada yüzlerce altın para çalındı

Almanya’daki bir müzeden dokuz dakika içinde 1,6 milyon avro (31,9 milyon lira) değerinde altın para çalındı.

Fotoğraf: BBC

Polis, Bavyera eyaletinde, Manching’deki Kelt ve Roma Müzesi’ne geceyarısı hırsız girdiğini ve Kelt döneminden kalma yüzlerce altın parayı alıp kaçtığını açıkladı. Tam sayı açıklanmadı. MÖ 1-2’nci yüzyıldan kalma oldukları belirtildi.

Manching yakınlarındaki antik bir yerleşim yerinde 1999’daki kazılar sırasında keşfedilen 483 madeni para bu müzede sergileniyordu.

Açıklamaya göre hırsızlar müzenin alarm sistemini bozmuş ve bundan faydalanarak içeri girmiş olabilir çünkü yakınlardaki internet kabloları kesilmiş halde bulundu. Civardaki binalarda da müzede olduğu gibi internet bağlantısında kesinti oldu ve kapı açıldığında alarm devreye girmedi.

Müze çalışanları sabah işe geldiklerinde yerde kırık camlar buldu. Paraların saklandığı cam bölmeler kırılmış ve içindeki yüzlerce madeni para çalınmıştı.

Polis, organize bir şebekenin paraları çalmış olmasından şüpheleniyor.