Müşteri espressonun fiyatından şikayetçi oldu; kafeye ceza kesildi

İtalya’nın Floransa kentinde, bir kafeye giden kişi içtiği espressonun fiyatından şikayetçi oldu. Kafenin sahibine 1000 avro (16 bin 790 lira) ceza kesildi.

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Kafeinsiz espressoya 2 avro (33,58 lira) ödeyen adam polisi aradı. Kafede asılı olan menüde kahvenin fiyatının yazılı olmadığını ve ödediği miktarın yüksek olduğunu söyleyerek şikayetçi oldu.

Çok sayıda ödül kazanan ‘Ditta Artigianale’ adlı kafenin sahibi Francesco Sanapo sosyal medyada cezaya tepki gösterdi. Meksika’da özel olarak üretilen bir kahve servis ettiklerini, baristalar tarafından büyük özenle hazırlandığını belirten Sanapo, dijital ortamdaki menüde fiyatın yazılı olduğunu ifade etti.

“Biri kafeinsiz kahveye 2 avro vermekten rahatsız oldu diye ceza aldık inanabiliyor musunuz? Bu eskimiş yasanın değişmesi gerek” diyen Sanapo, 2013’te açtığı kafede ilk yıl 1,5 avroya kahve sattığını, olumlu olumsuz tepki aldığını ancak şimdiye kadar hiç ceza almadığını vurguladı.

Ham maddenin pahalandığını belirten Sanapo, “Kimse bir kahveye 2 avro ödemek skandalmış gibi davranmamalı” ifadelerini kullandı.

İtalya’da espressonun ortalama fiyatı 1 avro (16,79). Tüketici dernekleri tedarik zincirindeki sorunların fiyatın 1,5 avroya (25,19 lira) yükselmesine neden olabileceğini belirtiyor.

Küçük işletmelerin üye olduğu birlik Confartigianato’nun Floransa şubesinin başkanı Alessandro Vittorio Sorani kafeyi savundu: “Kaliteli bir ürün üretmek çok büyük emek ister. Kalite herkesin yararınadır.“