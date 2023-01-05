‘Ayla’ filminin proje sahibi ve senaristi Yiğit Güralp, filmin yapımcısı Mustafa Uslu’ya açtığı davayı kazandı. Uslu, Güralp’e 100 bin lira tazminat ödeyecek.

Mustafa Uslu, ‘Ayla’ filmi için 100 bin lira tazminat ödeyecek

Türkiye ile Güney Kore ortak yapımı, 1950’de başlayan Kore Savaşı sırasında yaşanan gerçek bir hikâyeden uyarlanan ve 27 Ekim 2017 tarihinde vizyona giren ‘Ayla’ filminin yapımcısı Mustafa Uslu, iddiaya göre hem proje sahibi hem de yaratıcı yapımcı olan Güralp’in adını filmin künyesinde sadece ‘senarist’ olarak geçirdi.

Güralp, bunun üzerine avukatları aracılığıyla İstanbul 3. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’nde Uslu’ya 75 bin TL telif bedeli, 75 bin TL ise manevi tazminat davası açmıştı.

Anka’nın haberine göre dava bugün sona erdi. Mahkeme, davayı kısmen kabul ettiğini belirterek, Uslu’nun Güralp’e 75 bin lira ek telif bedeli ile 25 bin lira manevi tazminat olmak üzere toplamda 100 bin TL tazminat ödemesine karar verdi.