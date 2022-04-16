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Yaramazlara biraz batar!

Mustafa Karaalioğlu: Saadet, Gelecek ve DEVA’nın listeyi birlikte yapması için bir arayış


Temel Bey’in programda dile getirdiği “üçlü ittifak mümkün” sözleri gündemi sarstı. Daha çok da altılı ittifakın dağılmasını bekleyenler bu sözün üzerinden ilerledi. Karamollaoğlu sonradan ne kastettiğini izah etti ama programı izleyenler için bu izaha da gerek yoktu. Çünkü üçlü ittifak fikri Saadet, Gelecek ve DEVA’nın milletvekili listesini birlikte yapmak için bir imkan arayışını içeriyor. Yoksa, Karamollaoğlu’nun da altılı ittifak dışında bir yaklaşım ya da çözüm önerisi bulunmuyor.

Mustafa Karaalioğlu’nun yazısı


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