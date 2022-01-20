Mustafa Karaalioğlu: Muhalefet ve millet ittifakı tempoyu artırmalı

Muhalefet ve muhalefet denilince akla gelen millet ittifakı eldeki avantajı heba etmek istemiyorsa – ki isteyeceği düşünülemez- tempoyu artırmalıdır. Gelecek Partisi Lideri Ahmet Davutoğlu geçtiğimiz günlerde bu yönde bazı girişimlerde bulundu. CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve İyi Parti Lideri Meral Akşener’le görüşmeler yaptı. İçeriğini, çerçevesini ve formunu bilmiyoruz ama Davutoğlu’nun kendi ifadesiyle Muhalefetin yeniden yapılanmasını istediğini anlıyoruz. Millet ittifakına yakın ama her şartta ittifakın parçası olmanın garantisini de vermiyor. İşin bu kısmı Gelecek Partisi’nin kararı elbette ama Davutoğlu’nun girişimi muhalefetin ortak hareket etme mecburiyetini kuvveden fiile geçirmek adına önemlidir.

Bir yandan 6 partili ortak komisyondan çıkan Parlamenter Sisteme Geçiş yol haritası, öte yandan başta Kılıçdaroğlu ve Akşener olmak üzere liderlerin birlikte hareket etme konusundaki iyimser sözleri zaten bir silueti ortaya çıkardı. Şimdi o siluetin katmanlarının, renginin, verilmesi ve hareket prensiplerinin tanımlanması gerekiyor.

Mustafa Karaalioğlu’nun yazısı