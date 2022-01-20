Diken

Yaramazlara biraz batar!

Mustafa Karaalioğlu: Muhalefet ve millet ittifakı tempoyu artırmalı

Muhalefet ve muhalefet denilince akla gelen millet ittifakı eldeki avantajı heba etmek istemiyorsa – ki isteyeceği düşünülemez- tempoyu artırmalıdır. Gelecek Partisi Lideri Ahmet Davutoğlu geçtiğimiz günlerde bu yönde bazı girişimlerde bulundu. CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve İyi Parti Lideri Meral Akşener’le görüşmeler yaptı. İçeriğini, çerçevesini ve formunu bilmiyoruz ama Davutoğlu’nun kendi ifadesiyle Muhalefetin yeniden yapılanmasını istediğini anlıyoruz. Millet ittifakına yakın ama her şartta ittifakın parçası olmanın garantisini de vermiyor. İşin bu kısmı Gelecek Partisi’nin kararı elbette ama Davutoğlu’nun girişimi muhalefetin ortak hareket etme mecburiyetini kuvveden fiile geçirmek adına önemlidir.

Bir yandan 6 partili ortak komisyondan çıkan Parlamenter Sisteme Geçiş yol haritası, öte yandan başta Kılıçdaroğlu ve Akşener olmak üzere liderlerin birlikte hareket etme konusundaki iyimser sözleri zaten bir silueti ortaya çıkardı. Şimdi o siluetin katmanlarının, renginin, verilmesi ve hareket prensiplerinin tanımlanması gerekiyor.


Mustafa Karaalioğlu’nun yazısı

SON HABERLER

İstanbul için kar uyarısı: Beş gün sürecek

İBB’ye bağlı AKOM Müdürü Selçuk Tütüncü, “Esas kuvvetli bir sistemin cuma akşamından itibaren geleceği tahmin ediliyor. Bu seferki biraz daha kuvvetli, yaklaşık dört-beş gün etkili olacağı söyleniyor, hafta sonundan itibaren çocuklar biraz daha sevinecek gözüküyor” dedi.

Madımak katliamı davası: Ağar ve Köksal’ın tanık olarak dinlenmesi talebi reddedildi

Zaman aşımına uğrayan Madımak katliamı davasında mahkeme, dönemin Emniyet genel müdürü Mehmet Ağar ve dönemin Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) müsteşarı Sönmez Köksal’ın tanık olarak dinlenmesi talebini ‘karara etkisi olmayacağı’ gerekçesiyle reddetti. Mahkeme bir önceki duruşmada da dönemin başbakanı Tansu Çiller’in ifade vermesi talebini aynı gerekçeyle reddetmişti.