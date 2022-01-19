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Yaramazlara biraz batar!

Mustafa Balbay: Millet ittifakı en güçlü iktidar seçeneği olarak yoluna devam ediyor

Millet İttifakı en güçlü iktidar seçeneği olarak yoluna devam ediyor. İktidarın her türlü provokasyonuna karşın ne ittifak parçalandı ne de ittifakı oluşturan partilerin içinde dışa vuran bir gerilim yaşandı.

Daha ötesi Millet İttifakı’nın genişlemesi söz konusu. Halen CHP, İYİ Parti, SP, DP olarak dört partinin içinde bulunduğu Millet İttifakı’na DEVA Partisi ile Gelecek Partisi’nin de katılması gündemde. Zaten altı partinin temsilcileri her salı Meclis’te buluşup genel başkanlar düzeyinde yapılacak bir zirvenin altyapısını hazırlıyor. Güçlendirilmiş parlamenter sistem hedefi zemininde buluşan altı parti, bunu daha ileri götürebilir.


Mustafa Balbay’ın yazısı

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