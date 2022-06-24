Murat Muratoğlu: Yüzde 14 helal, yüzde 15 haram faiz

İlginç bir çizgideyiz. Yüzde 14 helal, yüzde 15 haram faiz… Nitekim Merkez Bankası da böyle düşünmüş olacak ki faizleri aynı bıraktı. Seviyesine dokunmadı. Altıncı kez faizi sabit tutma kararı aldı. Bir an için ekonomiyle ilgili tüm kurumların kapatıldığını o koltuklarda oturan kimse kalmadığını düşünün. İki ay boyunca da yeni atama yapılamasın, bırakın öyle kalsın. Ne fark ederdi? Ekonomi ile ilgili kurumlar mı yönetiyor sanki ekonomiyi?

Murat Muratoğlu’nun yazısı