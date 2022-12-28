Murat Muratoğlu: Türkiye’nin resesyona girmesi gerekiyor

Biraz enteresan gelecek ama Türkiye’nin resesyona girmesi gerekiyor. Hastayı bir süreliğine uyutmak gibi… Resesyon durgunluk demektir. Kötü bir şey değildir… Resesyona girince ekonomi yavaş yavaş kontrol altına alınabilir. Zaman gerektirir. Maalesef seçime az kaldığını düşünürsek bu uygulanabilir değil… Bu düşünce yapısıyla Türkiye’nin gelip gelebileceği en iyi yer burası işte… Diyorlar ki; Türkiye, 20 yıl önceki Türkiye ile aynı değil… Nasıl olabilir? Tabii ki olmayacak. Teknoloji ilerledi, dünya değişti. Türkiye’nin yerinde sayacak hali yok ki! Bizim kat be kat gerimizde olan ülkeler bizi sollayıp geçtiler. Onların ekonomi yönetiminde dehalar mı var? Hayır! Sadece kuralları uyguluyorlar. Biz halen bir şey denemekteyiz!

Murat Muratoğlu’nun yazısı