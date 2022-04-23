Murat Muratoğlu: Şakkadanak milyarlarca dolar gelir mi?

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Amerika’ya bariz para istemeye gitti. Peki, ikna edebildi mi sermaye sahiplerini? Şakkadanak milyarlarca dolar gelir mi? Boş geleceğine buzdolabı magneti getirseydi bari…

Erdoğan; “Kasada” dedi…

AKP Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli; “Yastık altında duruyor” dedi…

Başdanışman Yiğit Bulut; “Türkiye’nin hiç bir zaman 140 milyar dolar satılabilir rezervi olmadı” dedi…

AKP Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal; “Millete harcadık” dedi…

Merkez Bankası Başkanı; “Satıldı” dedi…

Ekonomi Bakanı; “Yasalara aykırı değil” dedi…

Yani? Açıklama süsü verilmiş boş konuşmalardı hepsi… Sonuçta dış mihrak JP Morgan haklı çıktı. Para kalmamıştı. İşte Nebati görev aşkıyla bu adamlara gidip “bize güvenin” deyip Türkiye Ekonomi Modeli çerçevesinde para istiyor ya… Acaba ne düşünüyor yabancılar bu konuda?

Murat Muratoğlu’nun yazısı