Murat Muratoğlu: Madem rasyonel politikalar denildi, faizi enflasyonun üzerine çekmeli

Madem rasyonel politikalar denildi, ekonominin genel kuralları çerçevesinde ve piyasaya verdiği sözler doğrultusunda, faizi enflasyonun üzerine çekmeli… Yapabilir mi? Yapamaz! Zira işler birkaç yıl önce tamamen değişti… Bir olması gereken var. Bir de olacak olan… O da biliyor! Dünyanın en çok değer kaybeden para birimlerinden biri olan Türk Lirası için negatif reel faiz durumu sürdürülebilir değil… Daha önce denendi… Hem faiz hem kur patlamasıyla deney sona erdi. Faizler hızla yükseltilecek, Türk Lirası’nın getirisi memnun edecek, diyorsanız bir de buna diğer yönünden bakınız… Bankaların ellerinde onlara zorla satılmış o kadar çok düşük faizli tahvil var ki erir sermayeleri… Sağlam ayar çekmek gerekli…
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