Murat Muratoğlu: İyi de bunu her gün İsrail gazeteleri yazıyor!

Erdoğan esrarengiz konuştu, “Şu anda açıklamayacağım. İnşallah bu yaptığımız görüşmelerle birlikte önümüze enerjide çok daha farklı alanlar açılacak ve bunu duyduğunuzda ‘bu da nereden çıktı’ diyeceksiniz.”

Heyecandan ellerim titreyerek kaleme alıyorum bu satırları… Hadi hayırlısı… Şu an vatandaşlarımız yüzüne bakıyorum, sevinç gözyaşları mı onlar? Daha bilmiyorsunuz ama sevindiniz değil mi sizi köftehorlar!

(…) Kuvvetle muhtemel Yunanistan üzerinden geçirilmesi planlanan İsrail doğalgaz boru hattının Türkiye’ye kaydırılması hadisesinden bahsediyor. İyi de bunu her gün İsrail gazeteleri yazıyor!

(…) Zamanında dış güçler, Filistin, İsrail hain, ümmetin lideri, geri çektim elçileri falan denilmeyip bu işlere başlansaydı, şimdiye çoktan boru hattı işlemeye başlamıştı. Avrupa bu savaş ortamında gözümüzün içine bakıyor olacaktı.

Murat Muratoğlu’nun yazısı