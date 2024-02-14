Murat Muratoğlu: ‘Fon’ denilir ‘örtülü ödenek’ diye okunur

Geçen yıl bugünlerde seçim vaadi olarak gündeme gelen 150 bin TL faizsiz evlilik kredisi başvuruları yarın başlıyor. Geçen yılın 150 bini ile bu yılın 150 bini aynı mı? Hiç oraya girmeyeceğim… Bu parayı vermek için Aile ve Gençlik Fonu kurdular. Zira işin kritik noktası tam da burası… Sahi parayı nereden bulacaklar? Yasa geçirdiler özel olarak. Yasasına göre bütçedeki petrol ve maden gelirlerinin her yıl yüzde 20’si bütçe dışına çıkartılıp bu fona aktarılacak. Cumhurbaşkanı bu oranı yüzde 40’a çıkartabilecek. Yurt içi ve dışından bağışlar yanında mevcut ve yeni kurulacak fonların gelirinden de gerçekleşen Aile ve Gençlik Fonu’na yüzde 10 pay aktarılacak. Fon tüm vergi ve harçlardan muaf… Fona bağış yapanlar bağışın tamamını Gelir ve Kurumlar Vergisinden düşecek. Denetim dışı fon dilerse 6 ayda bir kamuoyuna gelir-gider açıklaması yapacak. Diler mi? Orası muallak… Kısaca yeni bir örtülü ödenek… Bir fon gibi davran bana, herkes bizi öyle bilsin, bugün burada bütün olanlar, saklı, gizli sürüp gitsin tadında…
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