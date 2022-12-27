Murat Muratoğlu: Fakirleşme iktidar tarafından güç olarak kullanılıyor

Türkiye’nin 85 milyonluk nüfusunda yardıma muhtaç sayısı 35 milyonu geçiyor. İşte bu fakirleşme İktidar tarafından güç olarak kullanılıyor. Normalde tersi olması gerekmez mi? İşin ilginci 2014 yılından itibaren bütçe sunum kitapçığında yardıma muhtaç hane ve kişi sayıları yer almamaya başladı. Türkiye sosyal yardım istatistikleri bültenin yayımdan kaldırılması ile de gerçek yoksulluk envanteri bilinmiyor. Neden acaba? AKP’nin seçimlerdeki gücünün hammaddesi ne? Politikaları mı? Beş para etmez. Yönetimi mi? Görüp, yaşıyoruz… Berbat! Siyaset yapışı mı? Kavgadan ibaret. Erdoğan mı? Nispeten… Din mi? Kısmen…

Murat Muratoğlu’nun yazısı