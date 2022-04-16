Murat Muratoğlu: E biz bunları önceden de yaşadık

E biz bunları önceden de yaşadık. Geçmişten hiç ders almıyoruz. Aynı şeyleri yapıp farklı sonuç bekliyoruz. Çapımızı belli ediyoruz.

Bundan tam 27 yıl önceye, 1994 yılına dönelim. Başbakan Tansu Çiller… O yıl, ekonomiyi toparlamak adına, tıpkı bugünkü gibi, “Enflasyonu düşürmeden faiz indirme” gafletine düşüldü.

Faiz ile enflasyon arasındaki makas açıldı. Sonuçta ne oldu? O da ilk başta kontrollü gitti ama 5 Nisan 1994 tarihinde yüzde 51 ile Cumhuriyet tarihinin en büyük 3’üncü devalüasyonu gerçekleşti.

Denklemi kurarken sadece faiz ve doları alırsan oynanan kumar illa bir yerde patlar.

Murat Muratoğlu’nun yazısı