Diken

Yaramazlara biraz batar!

Murat Muratoğlu: E biz bunları önceden de yaşadık


E biz bunları önceden de yaşadık. Geçmişten hiç ders almıyoruz. Aynı şeyleri yapıp farklı sonuç bekliyoruz. Çapımızı belli ediyoruz.

Bundan tam 27 yıl önceye, 1994 yılına dönelim. Başbakan Tansu Çiller… O yıl, ekonomiyi toparlamak adına, tıpkı bugünkü gibi, “Enflasyonu düşürmeden faiz indirme” gafletine düşüldü.


Faiz ile enflasyon arasındaki makas açıldı. Sonuçta ne oldu? O da ilk başta kontrollü gitti ama 5 Nisan 1994 tarihinde yüzde 51 ile Cumhuriyet tarihinin en büyük 3’üncü devalüasyonu gerçekleşti.

Denklemi kurarken sadece faiz ve doları alırsan oynanan kumar illa bir yerde patlar.

Murat Muratoğlu’nun yazısı

SON HABERLER

İnsanlık kaybederse herkes kaybeder

Türkiye’nin -benzeri en azından bizim tarihimizde olmayan- bir sığınmacı sorunu var bugün… Bugün iktidarın da muhalefetin de sığınmacı meselesine yaklaşımı, tamamıyla ülkeyi esir almış oy hesaplarına bağlı. İki taraf da bu meseleden en çok oyu nasıl çıkaracağı dışında hiçbir şey düşünmüyor.

İBB sözcüsünden Marmaray’a yanıt: Bakmayın Twitter’da hava atmasına

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sözcüsü Murat Ongun, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na bağlı Marmaray’ın kurumsal hesabından kendisi hakkında yazılan tweet’lere cevap verdi: “Bakmayın Twitter’da hava atmasına. Marmaray’ı yönetenlerin yüzde 40 indirim talebini 48 saatte uygularız.”