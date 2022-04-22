Murat Muratoğlu: Döviz yasağı yükleniyor

Kur Korumalı Mevduat, sabah akşam “liralaşma” diye tutturmak işe yaramayınca, bir başka işe yaramayacak kısıtlama getirdiler. Ticari işletmeler döviz ile anlaşabilecekler ancak ödemelerini TL ile yapmaları zorunlu oldu. Yani kimse dolar, Euro veya başka bir para birimi ile ödeme yapamayacak.

Yavaş yavaş 1970’lerin Türkiye’sine, Kıbrıs nedeniyle dünyadan ambargo yediğimiz günlere döndük. Yağ kuyrukları tamam… Ekmek kuyrukları tamam… Benzin kuyrukları tamam… Karaborsa/stokçuluk tamam… Döviz yasağı yükleniyor. Çoğu bitti azı kaldı.

Murat Muratoğlu’nun yazısı