Murat Muratoğlu: Bu neden daha önce kimsenin aklına gelmedi?

Erdoğan, tembellik yapıp keyiften yan gelip yatan çiftçilere mesaj yolladı: “Ülkemizde ekilmedik tek karış yer bırakmayacak şekilde üretime yönelmelerini istiyoruz.” Gerçeklerden biraz kopmuş ama iyi niyetli bir öneri…

Bu neden daha önce kimsenin aklına gelmedi? Keşke “ek” demekle ekilseydi. Ne yapacağız ufak pürüzleri? Zaten çiftçilere sorsa ekmedikleri bir kulak arkalarının kaldığını söylerlerdi… Sahi niye ekmiyorlar ki?

O beş müteahhide verilen garantiler çiftçiye verilse ülke ambara dönerdi. Ne zaman ki sektöre satılan mazot, Bodrum’da, Marmaris’te demir atan yatlara verildiği gibi ucuzdan verilir, tohum, gübre ve ilaç desteği gelir, alım garantili bir sistem geliştirilirse çiftçi eker de, biçer de…

Sen yap Kanal İstanbul’u tarım arazilerinin üzerine… Yanında Araplara konut, rezidans, site… Ne ekersen onu biçersin dediler mi daha önce?

Murat Muratoğlu’nun yazısı