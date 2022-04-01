Murat Muratoğlu: Bu felakete yol açacak!

Zam gelmeyen ne var ki şekere gelmesin? Burada esas sorun şeker pahalılaşınca ne olacağı? Halkın alım gücü yerlere düştüğüne göre mecburen nişasta bazlı şeker kullanılacak. Bu felakete yol açacak!

Bu zehrin ülkeye girişini, yayılmasını sağlayanlar kim? Ya nişasta bazlı şeker üretenlerle ahbap çavuş ilişkisini sürdürenler? Yine bildiniz işte, İktidardakiler… Yıllardır koalisyon kurmuşlar birlikteler…

Sahi, ülkenin çok kötü yönetildiğini anlaması için bir milletin daha ne görmesi gerekir ki? Hala ne umuyorlar? Mesela ekonomiye hiç bakan ataması yapılmasa… Fark eder mi?

Murat Muratoğlu’nun yazısı