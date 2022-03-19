Murat Muratoğlu: Bu bildiğin ‘Garantisi benim abi!’ modeli

Yatırımcılar Türkiye’de para kazanmaktan geçti gelmek için “güven” arar hale geldi. Bakan Nebati bu arayışı fark etti, yabancı yatırımcılara “Bir problem mi yaşadınız… Rahat olun. Bize hemen ulaşırsınız. Bürokrasiyi alaşağı ederiz, arkamızda Cumhurbaşkanımız var rahat olun. Mevzuatı da değiştiririz” dedi.

Bu bildiğin küçük esnafın kadim “garantisi benim abi!” modeli… İyi bari, gerekirse çekeriz emaneti deşeriz adaleti demedi! Bildiğin güvensizliğin garantisini verdi!

Ben olsam kendine bunu yapan bize ne yapmaz diye düşünürdüm. Haliyle, dünya Türkiye’nin hukukuna güvenmiyor. Peki, biz kendimize güveniyor muyuz? Hayır! Dünya literatüründe, “babana bile güvenme” sözü Türkçeden başka bir dilde var mı?

Murat Muratoğlu’nun yazısı